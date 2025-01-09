Омск-Информ
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·Происшествия

Она уже бывала в омском клубе.
В волейбольный клуб «Омичка» перешла двукратная чемпионка России, доигровщица Наталья Кроткова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Наталья играла за калининградский «Локомотив», а в 2024 году – за турецкий клуб «Сарыера». Двукратная чемпионка России – 2017, 2018. Отметим, что в 2015-м Короткова уже переходила в «Омичку», но перед началом чемпионата России 2015/2016 вернулась в краснодарское «Динамо», с которым с 2013 года связана контрактом.
Ранее состав «Омички» покинули француженка Мелисса Колурбаси и россиянка Анастасия Лукина.
·Происшествия

Она уже бывала в омском клубе.
В волейбольный клуб «Омичка» перешла двукратная чемпионка России, доигровщица Наталья Кроткова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Наталья играла за калининградский «Локомотив», а в 2024 году – за турецкий клуб «Сарыера». Двукратная чемпионка России – 2017, 2018. Отметим, что в 2015-м Короткова уже переходила в «Омичку», но перед началом чемпионата России 2015/2016 вернулась в краснодарское «Динамо», с которым с 2013 года связана контрактом.
Ранее состав «Омички» покинули француженка Мелисса Колурбаси и россиянка Анастасия Лукина.