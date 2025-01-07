Медицинская помощь понадобилась двум водителям и одному пассажиру.
Сегодня, в 14:20 часов, стало известно об аварии с пострадавшими в Черлакском районе.
Полицейские предварительно установили, что на трассе Омск- Черлак 30-летний водитель «КИА выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Мазда 6» под управлением 33-летнего водителям.
В результате медицинская помощь понадобилась двум водителям и 26-летней пассажирке.
Судя по снимкам с места происшествия, машины при столкновении отбросило и развернуло по противоположным сторонам обочины. От удара автомобилям снесло все передние части, осколки стекол, деталей и механизмов остались на дороге.
Проводится проверка, которая позволит выяснить детали ДТП.