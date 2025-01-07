На старт вышло рекордное количество участников.

Сегодня, 7 января, на старт омского Рождественского полумарафона вышло рекордное количество участников- 1600. Впервые город принимает мероприятие на правах Молодежной столицы России.

Определены победители Рождественского полумарафона. В нынешнем году участники бежали 21, 1 км, 10,55 км и 3 км. В этом году специально для самой активной молодежи подготовили особую дистанцию на 2025 метров.

На дистанции в 21,1 км первым стал Петр Швецов из Новосибирска с результатом 1:11:11. Серебро – у омича Михаила Кулькова с показателем 1:11:17. Бронзу завоевал омич Вячеслав Васильев, пробежав дистанцию за 1:14:42.

Среди женщин на этом же отрезке лучшей стала омичка Марина Ковалева - 1:20:40. Второе место к Ольги Роганской с результатом 1:26:06, третье у Олеси Мунтян из ЯНАО - 1:27:18.

На дистанции в 10 километров первый Александр Бутрамеев из Омска с показателем 37:05, второй омич Михаил Русанов – 37:43, третьим прибежал омич Станислав Горденко – 37:49.

Среди женщин быстрее всех преодолела 10 километров Юлия Ларионова – 41:59, вторая Елена Васильева – 42:45, третья Оксана Журавская – 43:20.