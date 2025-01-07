Губернатор пожелал, чтобы этот праздник принес благодать в каждый дом. Мэр заявил, что проведет торжество в кругу близких.

Сегодня, 7 января, губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест поздравили омичей с Рождеством.

Первые лица отметили, что это семейный праздник. Глава региона пожелал омичам любви и понимания в семьях, а также покоя и радости в сердцах.

- Рождество – время ожидания чуда, которое объединяет нас и вдохновляет на благие дела. В этот светлый праздник мы надеемся, что мир вокруг нас станет лучше и добрее в лучах света Вифлеемской звезды. Пусть Рождество Христово принесет благодать в каждый дом, любовь и понимание – в семью, покой и радость – в сердце. Пусть Господь хранит вас и ваших близких! — заявил Хоценко.

Мэр Сергей Шелест пожелал омичам крепкого здоровья.

- На протяжении столетий Русская Православная Церковь творит дела любви и милосердия, сохраняя и приумножая духовное и культурное наследие нашего народа. Мы ценим, что Омская Епархия принимает активное участие в жизни Омска. Пусть праздник будет радостным, а наступивший 2025 год – счастливым! Желаю всем крепкого здоровья и успехов, – подчеркнул Шелест.

Глава города считает важным провести этот день в кругу близких.