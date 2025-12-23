В центре Омска строят Рождественский вертеп из льда

Православные омичи готовятся к Рождеству.

Успенский кафедральный собор

В благочиниях Омской епархии готовятся к празднику Рождества Христова, у Свято-Успенского собора в Омске сейчас возводят Рождественский вертеп. Композиция представляет собой главный евангельский сюжет – появление на свет Иисуса Христа в пещере, где его окружали животные.

Собирают вертеп из заранее заготовленных ледяных глыб, соединяют их водой, а затем виртуозно выпиливают специальными инструментами. Мороз в этом случае большой помощник.

Впервые Рождественский вертеп появился в Омске возле храма в прошлом году, в этом решили продолжить традицию. По благословению митрополита Омского и Прииртышского Дионисия работы начались, закончить их постараются до Нового года.