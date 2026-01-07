Омск-Информ
·Общество

Омские власти поздравили жителей с Рождеством Христовым

Также губернатор с женой лично посетили праздничную службу.

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. В ночь на 7 января митрополит Омский и Прииртышский Дионисий возглавил литургию в Храме Рождества Христова на Левобережье. Среди прихожан были губернатор Омской области Виталий Хоценко со своей супругой. В честь праздника глава региона также обратился к омичам в своем телеграм-канале.

– Дорогие омичи! Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесет радость, счастье и гармонию в каждый дом! С праздником! – написал Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест тоже поздравил жителей города со светлым праздником.

– Искренне поздравляю православных христиан с Рождеством Христовым. Добра, мира и счастья всем нам, – говорится в сообщении градоначальника.

Напомним, ранее Шелест сообщил, что дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада несмотря на рождественские праздники.

