Омские дороги остаются под усиленным контролем после снегопада даже в Рождество

Специальные службы работают совместно с ГАИ и управляющими компаниями.

Фото: t.me/shelest_sn

В Омске дорожные службы работают в усиленном режиме во время рождественских праздников. Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, обрушившегося на город накануне.

– Ночью и сегодня утром во всех округах дороги и тротуары отрабатывались противогололедными материалами, прометались, очищались остановки и пешеходные переходы, – заявил мэр.

По словам градоначальника, городские службы находятся в постоянном взаимодействии с Госавтоинспекцией, которая указывает на наиболее проблемные участки улично-дорожной сети.

Кроме того, к уборке подключены управляющие компании и хозяйствующие субъекты, отвечающие за содержание закрепленных территорий.

Напомним, ранее из-за неблагоприятных погодных условий на федеральных и региональных трассах Омской области ввели ограничения для движения транспорта.