В Омской области закрыли дороги из-за мощной метели

Ограничения введены не только на федеральных магистралях, но и на региональных дорогах.

omskinform.ru

Сегодня, 6 января, на федеральных и региональных трассах Омской области ввели ограничения для движения транспорта. Как сообщает ФКУ «Сибуправтодор», причиной стали сильная низовая метель, мокрый снег и плохая видимость.

Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси и большегрузы. С 7:00 им нельзя двигаться по трассе Тюмень – Омск с 375-го по 611-й километры, трассе Челябинск – Новосибирск на отрезке с 655-го по 805-й километры и по Южному обходу Омска с 781-го по 821-й километры трассы.

Также с 7:30 во всех районах Омской области ограничили движение автобусов, маршруток и большегрузов по региональным дорогам.

Ориентировочно запреты продлятся до 15:00, однако дорожные службы предупреждают, что время открытия трасс может быть изменено, если погода не улучшится.