В канун Рождества на омичей обрушится мощная метель

Скорость ветра может достигнуть 20 м/с.

Omskinform.ru

Завтра, 6 января, в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, регион накроют снегопады, местами сильные, с ухудшением видимости и метелью. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с, на дорогах возможны снежные заносы и накат.

МЧС России по Омской области рекомендует омичам быть осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию на дорогах. Водителям следует избегать резких маневров, ускорений и торможений, чтобы предотвратить заносы.

Также важно не перегревать печи и не перегружать электросети при обогреве помещений. В условиях морозов рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, одеваться тепло и носить удобную обувь.

В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 101.