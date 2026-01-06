Стал известен график богослужений владыки Дионисия в Рождество

Митрополит Омский и Прииртышский возглавит рождественские богослужения.

omskinform.ru

Православный мир отметит Рождество Христово 7 января, день накануне называется Сочельник. В ночь во всех храмах служат праздничное рождественское богослужение, заканчивается пост.

В Омске службу возглавит митрополит Омский и Прииртышский Дионисий в храме Рождества Христова, расположенном на ул. Степанца, 5.

Всенощная служба начинается в 23.30 и длится четыре часа, завершается литургией.

Этот светлый праздник будут отмечать в Русской православной, Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквях, а также в Коптской и Эфиопской.

График богослужений:

6 января, Рождественский сочельник

17.00 – Великое повечерие

23.30 – Часы. Рождественская ночная литургия

7 января, Рождество Христово

8.00 – Часы. Рождественская поздняя литургия

15.00 – Акафист свт. Николая Чудотворца

17.00 – Великая вечерня Рождества

– Приглашаем всех вас разделить светлую радость праздника! Давайте вместе встретим Рождество Спасителя в нашем храме, подготовим сердца в строгости Сочельника и с ликованием прославим родившегося Христа за праздничной Литургией! – призывают в Христорождественском храме.

В Омске второй год подряд строят ледяной вертеп у Свято-Успенского собора – это одна из рождественских традиций, вертеп – это модель Вифлеемской пещеры с фигурками внутри.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что в Омск доставили Вифлеемский огонь. Омичам предлагают прийти в церкви со своими лампадами. Христорождественский собор

Добавим, что 7 января отметит четверть века Христорождественский кафедральный собор. Он был освящен в Рождество 2001 года. С этим храмом связаны имена экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева и митрополита Омского и Тарского Феодосия.

Собор построен в псевдорусском стиле с элементами барокко, его колокольня возвышается на 46 метров. Главный колокол – именной, назван «Леонидом». Храм имеет три придела: во имя иконы Божией Матери Калужской, в честь новомучеников и исповедников Российских и во имя пророка Иоанна Предтечи.

В соборе находится самый высокий и большой (по числу икон) иконостас в Омской епархии. Храм в разные годы посещали многие высокие гости, например, президент России Владимир Путин.