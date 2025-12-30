В Омск привезли Вифлеемский огонь: список храмов

На днях, 27 декабря, участники отряда Братства православных следопытов имени пророка Илии доставили в Омск Вифлеемский огонь.
Перед началом воскресного Всенощного бдения следопыты торжественно привезли священную реликвию в собор Рождества Христова. Частицу огня распределят по ряду православных храмов. Это произойдет в ближайшие дни.
– Приходите со своей лампадой или закрытым фонариком-свечой. Принесите огонек домой. Поделитесь радостью Рождества Христова с близкими, особенно с теми, кто сейчас болеет или одинок, – призвали в Омской епархии.
Доступен список церквей, куда доставят огонь:
• Собор Рождества Христова, • Успенский кафедральный собор, • Свято‑Сергиевский Крестовый храм (в Епархиальном управлении), • Собор Воздвижения Креста Господня, • Свято‑Никольский Казачий собор, • Храм священномученика Сильвестра Омского, • Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», • Храм святителя Иоанна Тобольского, • Храм святого великомученика Георгия Победоносца (в парке Победы), • Храм Казанской иконы Божией Матери, • Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (при Омской духовной семинарии), • Храм Всех Святых, • Храм святой великомученицы Параскевы Пятницы, • Храм иконы Божией Матери «Знамение», • Храм Иоанна Крестителя, • Храм Спаса Нерукотворного, • Храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, • Храм Всех Сибирских Святых, • Храм Святой мученицы Татианы.