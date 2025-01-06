Омск-Информ
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·Общество

По случаю Рождества горожане бесплатно посетить открытые ледовые катки на четырех площадках.

Завтра, 7 января, в Омске состоится традиционный городской культурно-спортивный праздник «Рождественские катания». Жители и гости города смогут бесплатно посетить открытые ледовые катки. Всего предусмотрены четыре площадки:

  • Стадион «Энергия» (ул. Челюскинцев, д. 98/1).
  • Стадион «Юность» » (ул. Богдана Хмельницкого, д. 221).
  • Каток у ледовой арены имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, д. 8, корп. 1).
  • БУ ДО «СШ «Крутая горка» (ул. Полтавцева, д. 2/1).

– Главной ледовой площадкой «Рождественских катаний» станет стадион «Энергия», праздничная церемония открытия праздника состоится в 17:00, для гостей запланированы танцевальные номера, интерактивные площадки и конкурсы, – сообщили в мэрии.

Свободный вход на катки будет доступен весь день. На площадках будут организованы гардероб, теплые раздевалки и горячее питание. Как подчеркнули организаторы, в акцию не входят услуги по прокату и заточке коньков.

·Общество

По случаю Рождества горожане бесплатно посетить открытые ледовые катки на четырех площадках.

Завтра, 7 января, в Омске состоится традиционный городской культурно-спортивный праздник «Рождественские катания». Жители и гости города смогут бесплатно посетить открытые ледовые катки. Всего предусмотрены четыре площадки:

  • Стадион «Энергия» (ул. Челюскинцев, д. 98/1).
  • Стадион «Юность» » (ул. Богдана Хмельницкого, д. 221).
  • Каток у ледовой арены имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, д. 8, корп. 1).
  • БУ ДО «СШ «Крутая горка» (ул. Полтавцева, д. 2/1).

– Главной ледовой площадкой «Рождественских катаний» станет стадион «Энергия», праздничная церемония открытия праздника состоится в 17:00, для гостей запланированы танцевальные номера, интерактивные площадки и конкурсы, – сообщили в мэрии.

Свободный вход на катки будет доступен весь день. На площадках будут организованы гардероб, теплые раздевалки и горячее питание. Как подчеркнули организаторы, в акцию не входят услуги по прокату и заточке коньков.