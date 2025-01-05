Разбирательства дошли до Верховного суда РФ. Коллегия соберется 20 января.

20 января судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрит кассационную жалобу НБ «Траст» по делу о продаже коттеджа на улице 2-я Кольцевая в Омске. Дом принадлежит обанкротившемуся предпринимателю Левану Турманидзе и его жене. Спор касается того, как его продавать.

ПАО «Национальный банк Траст» как основной конкурсный кредитор бизнесмена требует выставить на торги все здание, а вырученные деньги поровну разделить между конкурсной массой должника и второй собственницей, сообщают «Коммерческие вести». Турманидзе настаивают на том, что продавать нужно только долю банкрота – ему принадлежит половина коттеджа. В этом случае жена предпринимателя будет иметь преимущественное право на выкуп имущества.

Сейчас в российском законодательстве не прописан порядок действий в таких ситуациях, в разных регионах суды действуют по-разному. Решение Верховного суда РФ по делу о продаже омского коттеджа станет важным судебным прецедентом в масштабах всей страны и будет способствовать принятию единообразных решений.