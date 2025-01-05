Лимит составляет 1700 человек. Свободные слоты есть только на несоревновательную дистанцию в три километра.

Рождественский полумарафон в Омске вызвал настоящий ажиотаж у любителей бега и здорового образа жизни. Как сообщают организаторы, онлайн-регистрацию на событие прошел 1561 спортсмен. При этом лимит соревнований составляет 1700 человек. Свободных слотов почти не осталось.

– Свободных слотов совсем немного: 21.1 км – 4 пакета, 10.55 км – 8 пакетов, 3 км – 116 пакетов, – сообщили в региональном Минспорта.

Завтра, 6 января, в библиотеке имени А.С. Пушкина будут выдавать стартовые номера и фирменную атрибутику зарегистрированным участникам. Те, кто еще не подал заявку, могут успеть сделать это, если придут пораньше. Оргкомитет начинает работу в 10 часов.

Старт забега запланирован на 13:00 7 января и пройдет под рождественский колокольный звон.