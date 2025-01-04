С полуночи до 5 часов утра на объекте будут проводиться работы по установке оборудования, необходимого для запуска полосы переменного движения.

В ночь с 4 на 5 января в Омске будет полностью перекрыто движения транспорта по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Автомобили не смогут ездить по мосту с полуночи до 5 часов утра. В мэрии напомнили о целях перекрытия моста, где сейчас ведется капитальный ремонт.

– Подрядчик планирует установить на объекте дополнительные делиниаторы, светофорные объекты типа Т.8 и дорожные контроллеры. Опоры и кронштейны для светофоров над проезжей частью со стороны правого берега были смонтированы ранее. Все эти технические средства организации дорожного движения необходимы для запуска на мосту реверсивной полосы, – отметили городские власти.

Также на мосту продолжится монтаж опор под дополнительные дорожные знаки и очистка проезжей части и пешеходной зоны от снега с его дальнейшим вывозом на полигоны.

С 9 января заработает новая схема дорожного движения на мосту у Телецентра. Она предполагает использование полосы переменного движения: утром она будет использоваться для выезда с левого берега Иртыша на правый, вечером – наоборот. Для этого перед въездом на мост с двух сторон появятся дополнительные светофоры Т.8, оснащенные двумя секциями.

Ранее мэрия сообщала, что мост у Телецентра будут полностью перекрывать для движения транспорта дважды в неделю: в ночь со среды на четверг и в ночь с субботы на воскресенье.