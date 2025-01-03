Индексация коснулась более 500 тыс. пенсионеров.

С 1 января нынешнего года в Омской области на 7,3% проиндексированы пенсии. Всего повышение коснулось 509, 399 тыс. пенсионеров.

В результате средний размер страховой пенсии по старости в регионе, как и по всей России повышен на 1,9 тыс. рублей и составил около 24,5 тыс. рублей.

Вместе со страховой пенсией по старости также повышены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Особенностью прошедшего повышения стало ее распространение на работающих пенсионеров.

Рост произошел на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций и коснулся всех трудоустроенных пенсионеров. Средний размер их пенсии по старости в России вырос почти на 1,7 тыс. рублей и составил около 20,9 тыс. рублей. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.

В связи с новогодними праздниками часть омских пенсионеров досрочно получили проиндексированную пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснулась тех, у кого перечисление пенсии через банк пришлось на 9 января 2025 года.