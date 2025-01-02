Чаще всего омичи смотрели «Холоп-2»(12+). Побить рекорд «Чебурашки» (6+) ему не удалось.

Информационная система Фонда кино подвела итоги ушедшего года. Самым кассовым фильмом в Омской области ожидаемо стал «Холоп-2» (12+). Его посмотрели 161 885 раз, отдав за билеты 42 млн рублей. Правда, рекорд «Чебурашки» (6+) со сбором 68,1 млн рублей и 336 447 зрителями по итогам 2023 года продолжению «Холопа» побить не удалось.

Кроме того в топ-5 вошли картины «Бременские музыканты» (6+): 31,6 миллиона рублей, 123 498 зрителей; короткометражка «Сколько весит облако?» (6+): 24,8 миллиона рублей, 106 269 зрителей; «Лед-3» (6+): 23,7 миллиона рублей, 88 838 зрителей; «Мастер и Маргарита» (18+): 18 миллионов рублей, 63 826 зрителей.

При этом иностранные ленты в рейтинге не учтены, поскольку их прокат официально запрещен в России.