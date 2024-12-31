Он пожелал семьям любви, взаимопонимания и гармонии.

Мэр города Омска Сергей Шелест и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут поздравили омичей с наступающими Новым годом и Рождеством. Они пообещали развивать город и пожелали горожанам любви, взаимопонимания и гармонии.

– Пусть 2025-й станет для вас счастливым, будет наполнен здоровьем, счастьем и благополучием. Пусть в ваших домах царят любовь, взаимопонимание и гармония. Пусть близкие люди всегда будут рядом, готовые поддержать вас в трудную минуту и разделить с вами радость.

И, конечно же, пусть наша страна достигнет целей специальной военной операции и каждая омская семья, чей отец, сын или муж находится сейчас на СВО, обязательно дождется своего героя живым и здоровым, – говорится в поздравлении.