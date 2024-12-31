Омск-Информ
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·Общество

Он пожелал здоровья, намеченных планов и всего наилучшего.
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Омской области Виталия Хоценко и жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством. Поздравление главы государства опубликовало правительство Омской области.
– Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному теплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства. Желаю вам здоровья, намеченных планов и всего наилучшего, – говорится в поздравлении.
Отметим, что ранее мэр Омска посоветовал омичам провести праздник в тихом семейном кругу.
·Общество

Он пожелал здоровья, намеченных планов и всего наилучшего.
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Омской области Виталия Хоценко и жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством. Поздравление главы государства опубликовало правительство Омской области.
– Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному теплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства. Желаю вам здоровья, намеченных планов и всего наилучшего, – говорится в поздравлении.
Отметим, что ранее мэр Омска посоветовал омичам провести праздник в тихом семейном кругу.