Вместо этого он посоветовал провести праздник в тихом семейном кругу.

Мэр Омска Сергей Шелест призвал горожан поддержать военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, и в новогоднюю ночь отказаться от фейерверков. Вместо этого он посоветовал провести праздник в тихом семейном кругу, в соответствии с его основной традицией.

– Сегодня вечером мы с вами сядем за праздничные столы в своих домах и квартирах, будем поздравлять близких с Новым годом, обмениваться подарками. В это же самое время наши ребята – участники специальной военной операции – в самых тяжелых условиях будут продолжать свою великую миссию. Так вышло, что сегодня для них вместо уютных квартир – блиндажи и окопы, вместо оливье – походный паек пополам с песком и землей, вместо фейерверков – огонь противника.

Совсем не время палить из картонных орудий, когда где-то от настоящих получают ранения и гибнут наши с вами земляки, – написал Шелест в своем ТГ-канале.