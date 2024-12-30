Омск-Информ
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·Общество

Украинские спецслужбы завезли в Россию пиротехнику, имеющую взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия.

Управление Федеральной службы безопасности России по Омской области предупредило жителей региона об опасной для жизни пиротехнике. Петарды в Россию завезли украинские спецслужбы, готовящие диверсии в период новогодних праздников.

– Украинские спецслужбы осуществили доставку по всей территории России петард, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия, – говорится в сообщении регионального УФСБ.

Омичей призвали отказаться от покупки и использования пиротехнических изделий в период новогодних праздников.

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·Общество

Украинские спецслужбы завезли в Россию пиротехнику, имеющую взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия.

Управление Федеральной службы безопасности России по Омской области предупредило жителей региона об опасной для жизни пиротехнике. Петарды в Россию завезли украинские спецслужбы, готовящие диверсии в период новогодних праздников.

– Украинские спецслужбы осуществили доставку по всей территории России петард, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия, – говорится в сообщении регионального УФСБ.

Омичей призвали отказаться от покупки и использования пиротехнических изделий в период новогодних праздников.

1006