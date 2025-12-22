Стало известно, сколько точек продаж пиротехники зарегистрировано в Омске

В рейд выходят службы надзора МЧС России.

Фото: Freepik.com

В Омской области официально зарегистрировано 75 точек продаж и хранения пиротехники – это 51 в Омске и 24 в муниципальных районах. В канун новогодних праздников с проверкой выходит на эти точки служба надзора и профилактики МЧС России по Омской области, при этом места стихийной реализации такого товара ей также известны.

– На сегодняшний день у нас составлен список из 84 таких мест: 45 в городе и 39 в области. При выявлении нарушений меры предпринимаются на месте, – рассказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов.

Представители ведомства советуют покупателям требовать у продавца сертификаты на продукцию. Если нет документов, а точка кажется подозрительной – лучше воздержаться от покупок. Приобрести пиротехнику можно только россиянам в возрасте 16+.