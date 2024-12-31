Омск-Информ
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·Спорт

Откроется он уже в новом году.
В Омске завершилось строительство фиджитал-центра. Об этом сегодня сообщил в своем ТГ-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Здесь будет размещаться VR-пространство, где можно будет состязаться в киберспорте с участниками со всей России и других стран. А рядом оборудованы площадки для воркаута, стритбола и мини-футбола. Официально откроем центр уже в новом году, – отметил Хоценко.
Напомним, строить фиджитал-центр на Конева начали этой осенью.
·Спорт

Откроется он уже в новом году.
В Омске завершилось строительство фиджитал-центра. Об этом сегодня сообщил в своем ТГ-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Здесь будет размещаться VR-пространство, где можно будет состязаться в киберспорте с участниками со всей России и других стран. А рядом оборудованы площадки для воркаута, стритбола и мини-футбола. Официально откроем центр уже в новом году, – отметил Хоценко.
Напомним, строить фиджитал-центр на Конева начали этой осенью.