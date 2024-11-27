Омск-Информ
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·Общество

Строители переместили работы внутрь здания.
Первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова снова побывала на строительстве фиджитал-центра. В здании на улице Конева уже сделали крышу.
– На сегодняшний день полностью готова кровля здания, уже смонтированы окна и двери. Все работы идут внутри здания: сейчас рабочие готовятся к возведению стен внутри центра, а скоро приступят и к отделке, – рассказала Степанова.
Центр станет дополнением инфраструктуры ФОКа на Конева. По словам чиновницы, объект сдадут вовремя.
·Общество

Строители переместили работы внутрь здания.
Первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова снова побывала на строительстве фиджитал-центра. В здании на улице Конева уже сделали крышу.
– На сегодняшний день полностью готова кровля здания, уже смонтированы окна и двери. Все работы идут внутри здания: сейчас рабочие готовятся к возведению стен внутри центра, а скоро приступят и к отделке, – рассказала Степанова.
Центр станет дополнением инфраструктуры ФОКа на Конева. По словам чиновницы, объект сдадут вовремя.