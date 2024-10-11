Омск-Информ
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·Спорт

Фундамент делают из бетона.
Сегодня, 11 октября, в Омске начали заливать бетонное основание фиджитал-центра на Конева. Об этом рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник.
Фиджитал-центр станет местом, где юные омичи смогут заниматься спортом и киберспортом. На его строительство из бюджета выделили около 110 млн рублей.
О начале строительства власти региона сообщили еще 4 октября.
·Спорт

Фундамент делают из бетона.
Сегодня, 11 октября, в Омске начали заливать бетонное основание фиджитал-центра на Конева. Об этом рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник.
Фиджитал-центр станет местом, где юные омичи смогут заниматься спортом и киберспортом. На его строительство из бюджета выделили около 110 млн рублей.
О начале строительства власти региона сообщили еще 4 октября.