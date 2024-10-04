Объект, совмещающий киберспортивный клуб и спортплощадки, будет возведен в рамках реализации в регионе федерального проекта «Бизнес-спринт».

На Левобережье Омска (ул. Конева, 85) началось строительство уникального спортивного объекта нового поколения – фиджитал-центра. Он объединит в едином пространстве традиционные виды спорта и их цифровые аналоги. Инфраструктура центра будет включать киберспортивный клуб с зонами игровых компьютеров, консолей и виртуальной реальности и «умную» спортплощадку, где можно заниматься мини-футболом, стритболом, воркаутом. О старте строительства 4 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Приступаем к строительству фиджитал-центра в Омске. Объект возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» и дополнит спортивную инфраструктуру ФОКа на Конева. Центр будет совмещать в себе киберспортивный клуб и «умную» спортивную площадку, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом и воркаутом, – написал глава региона.

Земельный участок под строительство фиджитал-центра площадью более 5 тыс. квадратных метров заранее подготовлен. Подрядчик по договору с Дирекцией по управлению спортивными сооружениями переместил с площадки будущего объекта более двухсот деревьев березы, тополя, ивы и осуществляет постпосадочный уход за растениями. Строители уже приступили непосредственно к возведению спортивного сооружения.