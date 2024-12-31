Вместе с Артемовым он пожелал жителям региона благополучия и рассказал, на что в этом году власти потратили бюджет.

Губернатор Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов поздравили жителей региона с наступающим Новым годом. Они пожелали омичам добрых перемен и благополучия.

– Дорогие жители Омской области! По давней традиции наступление Нового года – это своеобразный рубеж для подведения итогов. Спасибо всем, кто добросовестно трудился на благо региона и страны. В уходящем году мы пережили небывалый по масштабам паводок. Общими усилиями нам удалось справиться с его последствиями. Аграрии, вопреки погоде, собрали рекордный урожай – один из лучших за последние годы. Впервые в истории региона из бюджета был направлен миллиард рублей на претворение в жизнь народных инициатив. Благодаря федеральной поддержке мы привели в порядок около 200 километров дорог. Приступили к капитальному ремонту 24 школ. Сделали реальный шаг к строительству аэропорта Омск-Федоровка и Северного обхода областного центра. Истинные герои уходящего года – наши доблестные воины, которые на линии боевого соприкосновения отстаивают интересы Родины. Мы поддерживаем их словом и делом, с каждым днем приближая долгожданную победу. Пусть наступающий год будет ознаменован добрыми переменами в судьбе нашей Родины и в жизни каждой российской семьи! Пусть в ваш дом он принесет радость, благополучие и достаток! С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем! – говорится в поздравлении.