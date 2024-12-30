Омск-Информ
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·Общество

С 1 января в России будут проиндексированы пенсии. Это коснется и работающих пенсионеров.

В 2025 году средний размер пенсии в России составит 24 тыс. рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина. С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%, эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

- В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059,12 рубля, - сказал Чаплин.

Из-за длинных новогодних каникул определенная часть пенсионеров уже получила повышенные выплаты в конце декабря. Остальным пенсия придет после праздников в соответствии с графиком выплат.

·Общество

С 1 января в России будут проиндексированы пенсии. Это коснется и работающих пенсионеров.

В 2025 году средний размер пенсии в России составит 24 тыс. рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина. С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%, эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

- В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059,12 рубля, - сказал Чаплин.

Из-за длинных новогодних каникул определенная часть пенсионеров уже получила повышенные выплаты в конце декабря. Остальным пенсия придет после праздников в соответствии с графиком выплат.