Торжества начнутся 31 декабря в 23:30.

В мэрии Омска поделились деталями празднования Нового года в Омской крепости с 31 декабря на 1 января. Новогоднюю ночь назвали «Первая. Танцевальная».

У главной городской елки на большом экране покажут поздравления президента, мэра и губернатора.

Ведущим новогодней ночи станет Александр Болотов. На сцене выступят вокальная группа «Мелодия» и певица Дарья Желтикова. Песни, танцы и караоке продлятся до трех часов ночи.

На территории будут места для питания и обогрева, а также туалеты.

В два часа ночи омичей начнут развозить автобусы по пяти направлениям – проезд в новогоднюю ночь будет платным. Автобусы будут ждать омичей в «кармане» напротив второго корпуса ОмГПУ, рядом с рестораном «Сибирская корона» на Партизанской. С маршрутами можно ознакомиться здесь.