Пять автобусов отправятся в разные части города.
Мэрия опубликовала маршруты, по которым развезут омичей после празднования Нового года в «Омской крепости». К 2:00 1 января на улицу Партизанскую подадут 5 больших автобусов.
Маршруты:
- № 95: Ленина – Юбилейный мост – Лермонтова – Карла Маркса – Маяковского – Богдана Хмельницкого – Кирова – Новокирпичная – Сибирский проспект – Гашека;
- № 33: Ленина – Интернациональная – Красный Путь – проспект Мира – Нефтезаводская – Энтузиастов – проспект Менделеева – Бархатовой;
- № 94: Ленина – Герцена – 24-я Северная – Багратиона – 4-я Челюскинцев – 21-я Амурская – Завертяева;
- № 24: Ленина – Интернациональная – Красный Путь – мост имени 60-летия Победы – Конева – 70 лет Октября – проспект Комарова – Лукашевича – Дианова – 2-я Солнечная;
- № 45: Ленина – Юбилейный мост – Лермонтова – Карла Маркса – Ленинградский мост – Суворова – Олега Кошевого – Торговая – Бетховена – Мельничная – микрорайон Ясная Поляна.
Оплата проезда будет осуществляться по городскому тарифу.