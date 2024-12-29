Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Артисты выступили в Концертном зале.

Вчера, 28 декабря, на корпоративе одной компании замечена солистка группы «А-Студио» Кети Топурия. Артисты выступили перед сотрудниками фирмы в Концертном зале, рассказал omsk_putevoditel.

Судя по ролику, звезда исполнила свои хиты «Улетаю» и «Сердцем к сердцу». Компания, обладающая столь мощными финансовыми ресурсами, не называется.

·Культура/Афиша

Артисты выступили в Концертном зале.

Вчера, 28 декабря, на корпоративе одной компании замечена солистка группы «А-Студио» Кети Топурия. Артисты выступили перед сотрудниками фирмы в Концертном зале, рассказал omsk_putevoditel.

Судя по ролику, звезда исполнила свои хиты «Улетаю» и «Сердцем к сердцу». Компания, обладающая столь мощными финансовыми ресурсами, не называется.