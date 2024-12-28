На мероприятии отрабатывались навыки приобщения общественности к научным достижениям с помощью парадоксального «несерьезного» формата.

Первая Всероссийская антинаучная конференция состоялась 25 декабря в Институте дополнительного профессионального образования Омского ГАУ. Участие в ней приняли студенты и преподаватели Омского государственного университета им Ф. М. Достоевского; Омского государственного технического университета; Новосибирского государственного аграрного университета; Южно-Уральского государственного аграрного университета; а также представители региональной общественной организации «Центр изучения древней истории «Античность».

Одной из целей мероприятия была отработка навыков приобщения общественности к достижениям настоящей науки с помощью парадоксального «несерьезного» формата. Как отметили участники конференции, научное знание складывается в том числе из парадоксальных вопросов и неожиданных ответов.

Открыл конференцию проректор по научной работе ОмГАУ Юрий Новиков. Он подчеркнул, что нестандартный формат мероприятия позволяет молодым ученым рассказать о своих исследованиях и достижениях простыми словами, понятными не специалисту. Это прекрасная возможность отточить навыки создания интересного, нестандартного, увлекательного и популярного материала.