Сначала пробки были 10 баллов, за час ситуация улучшилась до 8 баллов.

Сегодня вечером, 27 декабря, Омск сковали пятничные пробки. По данным сервиса «Яндекс Карты», в 18:00 пробки были 10 баллов. К 19:00 ситуация чуть-чуть улучшилась до 7 баллов, но заторы все еще есть, и их много.

Пробка стоит на улицах Думской, проспекте Маркса, Богдана Хмельницкого, Масленникова, Лизы Чайкиной, Михаила Берникова. Стоит центр города: улицы Герцена, Орджоникидзе, Гагарина, Ленина, Красный Путь и Кемеровская.

На Левобережье заторы на съезде с метромоста, 3-й Енисейской и 70 лет Октября. В Старом Кировске – Дмитрова, Суворова, Граничная, 12 и 22 Декабря, Авиационная. В Нефтяниках и рядом заторы на проспекте Королева, Красноярском тракте, Заозерной и проспекте Мира. В Амуре заторы сковали улицу 4-ю Челюскинцев, 21-ю Амурскую и Завертяева.