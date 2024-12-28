Когда обращаться к врачу? Может ли наркозависимый вернуться к нормальной жизни? Об этом рассказывает специалист Омского наркодиспансера.

Если человек хочет начать борьбу с зависимостью, будь то наркотики, алкоголь или другое, ему нужно понимать, что его ждет. В этом плане распространено много неточностей и, откровенно говоря, мифов. Например, есть мнения, что от зависимости вылечиться нельзя. Или что лечение зависимости лишь замена одного наркотика на другой.

Так что мы решили задать вопросы специалисту. Врач – психиатр-нарколог БУЗОО «Наркологический диспансер» Наталья Клемке ответила на ряд наших вопросов и развеяла некоторые мифы о наркологии.

– Наталья Борисовна, расскажите, в чем заключаются обязанности врача-нарколога? Только диагностировать? Или же он полностью проводит лечение?

– Врач – психиатр-нарколог занимается проблемами таких зависимостей, как алкогольная, наркотическая, табачная, зависимостями от лекарственных препаратов, а также нехимическими зависимостями, такими как игромания, интернет-зависимость, шопоголизм и другие. Основные обязанности врача – психиатра-нарколога включают диагностику состояний, связанных с употреблением психоактивных веществ, разработку и реализацию индивидуальных планов лечения, наблюдение за состоянием пациента, дальнейшую реабилитацию и ресоциализацию больных с зависимостями. Для обеспечения комплексного подхода к оказанию помощи наркологическим больным врач – психиатр-нарколог работает совместно с психотерапевтами, медицинскими психологами и социальными работниками.

– Когда нужно обращаться к врачу? Когда обращаться еще «не слишком поздно»?

– Обращаться к специалисту никогда не поздно, но, как и при любом хроническом заболевании, обращение за квалифицированной помощью на раннем этапе формирования является залогом успешного лечения и качественной ремиссии. Зачастую к наркологу обращаются только в крайнем случае, когда зависимость уже сформировалась и стала для человека серьезной проблемой.

Однако современная наркология охватывает обширную сферу деятельности, поэтому врач – психиатр-нарколог может оказать разноплановую помощь: проконсультирует о методах профилактики зависимости; расскажет, как распознать зависимость у близких родственников, детей, подростков; объяснит, как помочь зависимому человеку, как поддержать его и уговорить на лечение; ответит на ваши вопросы, касающиеся развития зависимости, особенностей борьбы с заболеванием; проведет диагностику, подберет лечение.

– Должны ли члены семьи обращаться к врачу, если видят, что их родственник страдает от зависимости?

– Специфика заболеваний, входящих в компетенцию врача – психиатра-нарколога, состоит в том, что больные в большинстве случаев не признают наличие у себя какой-либо проблемы и не могут адекватно оценить свое состояние, в таких случаях ответственность за обращение к специалисту ложится не на больных, а на их родственников и близких. Как правило, родственники обращаются к врачу-наркологу в том случае, когда сам пациент отказывается от лечения и отрицает свою болезнь. На консультации врач – психиатр-нарколог рассказывает им о механизме развития зависимости, о возможных вариантах лечения, объясняет им, как выстроить общение с зависимым человеком, чтобы убедить его обратиться к врачу. Взаимодействие врача, пациента и родственников – залог успешного выздоровления и длительной качественной ремиссии.

– Если наркозависимый обратится к врачу, будет ли это полностью анонимно?

– Помощь для наших пациентов и их родственников, в том числе анонимно, организована на всех этапах – амбулаторном, стационарном и реабилитационном. Кабинеты для обслуживания взрослого и детского населения располагаются в каждом административном округе города Омска, куда может обратиться любой желающий с вопросами ранней диагностики, лечения и предупреждения развития (профилактики) любых видов зависимости.

– Как вообще понять, что человек уже не в силах помочь себе справиться с зависимостью?

– Пациент в большинстве случаев обращается к врачу – психиатру-наркологу тогда, когда самостоятельно уже не может справиться с зависимостью и употребление психоактивного вещества продолжается несмотря на негативные социальные последствия, различные болезни, возникшие в результате зависимости, проблемы в семье, на работе, в отношениях. Поэтому не нужно затягивать с обращением к врачу-наркологу. Если человек, страдающий наркологическим расстройством, отказывается принимать свое заболевание, родственники всегда могут обратиться за помощью в диспансер, и квалифицированные специалисты помогут определиться со стратегией мотивирования больного.

– Говорят, что полностью зависимость от психоактивных веществ вылечить невозможно и даже если человек «завязал», то он все равно не вернется к обычной жизни. Правда ли это?

– Необходимо всегда помнить, что любая зависимость – это хроническое, рецидивирующее заболевание. При успешном лечении и наличии длительного воздержания мы можем говорить лишь о стойкой ремиссии. Человек с зависимостью всегда находится в зоне риска, вернуться к нормальной жизни возможно, но лишь при прохождении полного комплексного лечения и реабилитации. Возвращению к обычной жизни способствует психотерапия, которая выявляет причины появления зависимости, помогает решить личные проблемы, спровоцировавшие ее, выработать мотивацию для успешного лечения, учит контролировать свое поведение, проявления психологической зависимости.

– Какие обычные методы для лечения зависимости? Не значит ли это, что человек просто перейдет с зависимости от психоактивных веществ к зависимости от лечебных препаратов?

– При медикаментозном лечении, назначенном врачом – психиатром-наркологом, лекарственная зависимость сформироваться не может, так как терапевтические дозы лекарственных препаратов и сроки их назначения подбираются индивидуально с учетом вида зависимости, стадии заболевания, сопутствующих заболеваний, реабилитационного потенциала.

Современный подход к лечению всех видов зависимостей – это в первую очередь индивидуальный подход, методы, формы и длительность лечения подбирается для каждого больного, учитываются различные неврологические, психопатологические расстройства, присутствующие у таких больных. В лечении болезней зависимости применяются такие методы, как детоксикация, фармакотерапия, кодирование, противорецидивная терапия, реализуются программы реабилитации и ресоциализации. Важными инструментами помощи зависимым являются психотерапия, психологическое и социальное сопровождение, работа с родственниками.

Наркологические расстройства – проблема системная и многоуровневая, решают ее врачи наркологи, психотерапевты, врачи других специальностей (терапевт, невролог, инфекционист) медицинские психологи, специалисты по социальной работе, обеспечивающие мероприятия по лечению, реабилитации, психодиагностике, психологической поддержке и социальной помощи пациентов с наркологическими проблемами и их близких.

– Огромное вам спасибо, Наталья Борисовна!

Так что современная наркология продолжает развиваться и поощряет индивидуальный подход к пациентам, за счет чего повышаются шансы на благоприятный исход. Обратиться за поддержкой никогда не поздно.