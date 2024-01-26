Главврач Областного наркодиспансера Дмитрий Титов рассказал об итогах работы учреждения в 2023 году, динамике заболеваемости зависимостями и планах на будущее.

Главврач Областного наркодиспансера Дмитрий Титов рассказал об итогах работы учреждения в 2023 году, динамике заболеваемости зависимостями и планах на будущее.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог регионального Минздрава, главный врач «Наркологического диспансера» Дмитрий Титов рассказал об итогах работы в прошлом году, о динамике по заболеваниям зависимостями в Омской области. А также о том, чем коллектив учреждения может гордиться, и о планах на текущий год.

Благодарен каждому сотруднику

– Дмитрий Сергеевич, расскажите об основных итогах работы возглавляемого вами учреждения в 2023 году.

– По итогам работы за 2023 год Областной наркологический диспансер выполнил все плановые показатели государственного задания на 100 %. Специализированная наркологическая помощь оказывается жителям города Омска и муниципальных районов Омской области на трех этапах – амбулаторном, стационарном и реабилитационном. В каждом административном округе города Омска расположены наркологические кабинеты для обслуживания взрослого и детского населения, в которых оказывается медицинская помощь при любых видах зависимости. За 2023 год в подразделения амбулаторно-поликлинической службы нашего учреждения обратилось более 17,2 тысячи человек, в стационарных отделениях пролечено более 2,6 тысячи больных с наркологическими расстройствами, в том числе более 500 женщин и 290 несовершеннолетних.

Наркологический диспансер располагает необходимой материально-технической базой для проведения диагностики, профилактики, лечения и реабилитации лиц, потребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях.

Эффективная работа осуществляется благодаря слаженной и профессиональной деятельности всего коллектива диспансера. Выражаю каждому сотруднику огромную благодарность за преданность профессии и трудолюбие.

– Какова в регионе динамика по заболеваемости алкоголизмом, зависимостями?

– В Омской области регистрируется стабильная наркологическая ситуация с межгодовыми колебаниями по отдельным заболеваниям. На 1 января 2024 года под наблюдением врачей – психиатров-наркологов учреждений здравоохранения региона состояло всего 27 952 человека, что на 0,9 % ниже по сравнению с 2022 годом (на 01.01.2023 – 28 203 человека). На 8,1 % уменьшилось количество наблюдаемых несовершеннолетних с наркологическими расстройствами (на 01.01.2023 – 434 человека; на 01.01.2024 – 399 человек). Количество наблюдаемых больных алкоголизмом в Омской области также снизилось на 1,7 %. Медицинская помощь по профилю «психиатрия-наркология» оказывается в полном объеме в соответствии с действующими нормативными правовыми документами.

Под руководством правительства Омской области и министерства здравоохранения в регионе осуществляется активное межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики, что позволяет предотвращать факты потребления психоактивных веществ, особенно среди молодого поколения, а также выявлять заболевания на ранних стадиях их формирования.

Гордимся своими коллегами

– В прошлом году старшая медсестра 1-го наркологического отделения Елена Тимофеева стала лучшей медсестрой 2023 года. Расскажите об этом подробнее.

– Действительно, лучшая старшая медицинская сестра России работает в Омске и именно в Областном наркологическом диспансере. Это очень значимое событие, которое стало первым в истории нашего учреждения. В 2023 году Елена Викторовна Тимофеева стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».

В декабре 2023 года Елена Викторовна получила свою заслуженную награду из рук министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко в Москве. Торжественное награждение прошло в рамках II Национального конгресса «Национальное здравоохранение – 2023».

В 2022 году произошло еще одно очень важное событие – по итогам центральной конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации победителем Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший психиатр» стала заведующая отделением медицинского освидетельствования Ирина Гурамовна Чихладзе.

Искренне гордимся победами наших медицинских работников! Благодарим за добросовестный труд, вклад в развитие наркологической службы Омской области. Желаем дальнейших успехов в работе, творческого развития и здоровья.

– О чем книга «Команда, коллектив, движение», кто ее авторы?

– В декабре состоялась торжественная конференция, посвященная 25-летнему юбилею совета по сестринскому делу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер». За эти годы в диспансере сформирована команда профессионалов своего дела, и это подтверждают многочисленные награды на региональном и федеральном уровнях. Под руководством главной медицинской сестры Марины Юрьевны Дорошенко советом по сестринскому делу пройден большой путь в формировании нового взгляда на роль и значение профессии медицинской сестры, накоплении опыта и завоевании авторитета.

В рамках мероприятия под руководством главной медицинской сестры диспансера Марины Юрьевны Дорошенко была издана книга «Команда, коллектив, движение», в которой опубликованы исторические события, достижения, награды и многое другое. Над материалами книги трудился весь коллектив диспансера, но особая роль в подготовке исторических и архивных сведений отводится старшим медицинским сестрам подразделений, активным членам совета по сестринскому делу и ветеранам диспансера.

– Расскажите о научной работе, которую ведут ваши врачи.

– Научная работа осуществляется по нескольким направлениям. В наркологическом диспансере создана клиническая база. Мы тесно сотрудничаем с Омским государственным медицинским университетом и кафедрой психиатрии, медицинской психологии. В стенах нашего учреждения проводятся практические занятия для студентов старших курсов медицинского университета по психиатрии и наркологии. Также в диспансере проходят обучение ординаторы, в рамках наставничества они взаимодействуют с квалифицированными врачами, получают практический опыт в стационарных отделениях, наркологических кабинетах, отделении медицинского освидетельствования и в других подразделениях.

Еще одно важное событие для нашего учреждения состоялось 7 декабря 2023 года – в Научно-исследовательском институте психического здоровья на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» проходило заседание совета по защите докторских и кандидатский диссертаций.

Наш сотрудник, заведующий 3-м наркологическим отделением, врач – психиатр-нарколог Сергей Андреевич Ракитин успешно защитил диссертационную работу на тему «Клинико-динамические особенности психозов, развившихся на фоне употребления современных синтетических психоактивных веществ» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

В диспансере теперь работают два кандидата медицинских наук. Врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования.

– Как в целом себя чувствует коллектив?

– В нашем учреждении между коллегами поддерживается доброжелательная атмосфера, уважительное отношение друг к другу, поддержка в профессиональном направлении. Коллектив сплоченный и дружественный. Осуществляется поддержка и наставничество молодых специалистов. Всегда огромное уважение и почет нашим ветеранам.

Профилактика в приоритете

– Что значимого и интересного планируете в 2024 году?

– В 2024 году мы продолжаем работу по совершенствованию деятельности учреждения, направленную на сохранение стабильной наркологической ситуации в регионе, укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала, повышению доступности и качества оказания наркологической помощи всем категориям граждан в рамках межведомственного взаимодействия.

Приоритетным направлением является профилактическая работа, направленная на предупреждение потребления психоактивных веществ, выявление наркологических заболеваний на ранних стадиях их формирования, создание ценностного отношения к своему здоровью. Особое внимание всегда уделяется работе с несовершеннолетними и молодежью. Освещаем актуальные вопросы в средствах массовой информации, в социальных сетях. Запланировано проведение областных совещаний наркологической службы Омской области с участием врачей муниципальных районов, проведение рабочих совещаний, информационно-методических семинаров для специалистов различных ведомств. Будем продолжать проводить ежегодные выезды в районы в рамках курации. Думаю, что 2024 год в профессиональном плане будет плодотворным и запоминающимся. Всем нам стабильности и успеха!