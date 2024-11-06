Руководитель Омского наркодиспансера рассказал о династии врачей Титовых, о своем отце, реорганизовавшем наркологическую службу региона.

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Омской области, главный врач «Наркологического диспансера», психиатр-нарколог высшей категории, организатор здравоохранения, победитель конкурса «Лучший врач года» Дмитрий Титов рассказал о династии врачей, из которой он происходит.

– Дмитрий Сергеевич, с кого началась династия врачей Титовых?

– Я родился и вырос в семье медицинских работников. Мой дедушка, Сергей Петрович Титов, был хирургом-травматологом, преподавал в медицинском институте и медучилище.

Мои родители учились в мединституте на одном курсе, ближе к концу обучения создали семью. Мама окончила институт с красным дипломом. Отработали три года в Омске как молодые специалисты. А потом решили поехать на Дальний Восток. Там требовались врачи для службы в морских частях погранвойск СССР. Затем родители вернулись в Омск.

После возвращения с Дальнего Востока Галина Павловна Титова работала в железнодорожной больнице, затем терапевтом в наркологической службе.

Отец, Сергей Сергеевич Титов,десять лет был главным специалистом, советником заместителя губернатора по социальной сфере в вопросах здравоохранения. Прошел хорошую управленческую школу. Курировал учреждения здравоохранения, напрямую взаимодействовал с руководителями. С 2002 по 2019 год возглавлял наркологический диспансер Омской области. Работает в диспансере по сей день.

Когда он пришел в диспансер, наркология была на этапе становления. Создавались детские и взрослые подразделения, кабинеты, реабилитационное отделение. В Омске впервые появились подразделения, которых еще не было в России. Под руководством отца учреждение достигло высоких показателей медицинского обслуживания детского и взрослого населения в оказании эффективной амбулаторно-поликлинической, стационарной и реабилитационной медицинской помощи. Является методическим центром организации наркологической помощи и профилактики зависимостей для всех медицинских организаций.

Сергей Сергеевич победитель областного конкурса «Врач года» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» в 2011 году, имеет благодарность Минздрава России за заслуги в области здравоохранения, наградной знак аппарата Государственного антинаркотического комитета Правительства РФ «За заслуги», почетный знак «За содействие Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков» (2005 год), знак «Отличник здравоохранения» (2006), юбилейную медаль губернатора Омской области «Омск. 300-летие».

– Расскажите, в какой атмосфере вы росли, о роли семьи в вашей жизни.

– Семья играет ключевую роль в моей жизни. Я очень горжусь своими родителями! Благодаря им я стал врачом и вообще тем, кто я есть сейчас. Стараюсь достойно сохранять традиции, совершенствуя и развивая наркологическую службу нашего региона. Самоотверженность и любовь к работе, самореализация и достижения моих родителей стали для меня примером для подражания и причиной в выборе своей специальности и профессионального пути, продолжаю династию.

У меня есть брат близнец, мы оба окончили школу с золотыми медалями, потом пошли по стопам дедушки и родителей – поступили в медицинский университет. В период обучения работали в фармацевтических компаниях, уже тогда добивались хороших результатов. Мой брат Максим прошел ординатуру по дерматовенерологии, но в медицине работать не стал, у него свой бизнес. Я прошел ординатуру по психиатрии и наркологии и сразу пришел работать в наркологический диспансер, где работаю по настоящее время уже более 20 лет. Прошел профессиональный путь от лечащего врача в стационарном отделении до руководящей должности главного врача. У меня есть сын Захар, который является моим отцовским счастьем, мы очень много проводим времени вместе.

– Когда вы впервые поняли, что хотите стать врачом?

– Нам с братом с детства прививались такие качества, как ответственность, доброта, забота о ближнем. В выборе профессии ключевым моментом было именно желание быть полезным, помогать людям, и, конечно, хотелось быть похожим на своего отца, который для меня был и остается примером и ориентиром. Поэтому когда по окончании школы необходимо было определиться со своим предназначением, то выбор был очевиден и естественен.

– Вы с братом росли в окружении врачей, как это на вас отражалось?

– Воспитание и становление как личности в семье врачей достаточно ответственный момент, для меня это было сложно и просто одновременно. С одной стороны, высокая планка и желание, чтобы родители тобой гордились, с другой – огромный опыт, которым родители делились с нами щедро. Специальность врача, на мой взгляд, требует ответственности, организованности, человечности, выдержанности – эти качества своим примером демонстрировали родители, что позволяло приобретать нам навыки выхода из сложных ситуаций, решать мирно конфликты и достигать успехов при обучении.

– Расскажите, как складывался ваш трудовой путь.

– В 2001 году окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В период с 2001 по 2003 гг. прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «психиатрия-наркология». С 2003 по 2005 гг. работал заведующим наркологическим отделением. С 2005 по 2019 гг. был заместителем главного врача по медицинской части, возглавлял стационарную службу БУЗОО «Наркологический диспансер». С 2019 года по настоящее время – главный врач БУЗОО «Наркологический диспансер». В период с 2007 по 2008 гг. прошел обучение в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского» по «Программе подготовки управленческих кадров» (президентская программа подготовки управленческих кадров). Врач по специальности «психиатрия-наркология», высшая квалификационная категория. Врач по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья», высшая квалификационная категория. Уровень образования – высшее профессиональное.

– У вас специфичная специализация и сложная, поскольку не прост сам контингент, с которым работаете. Вы руководите целым коллективом людей, которые помогают пациентам с зависимостями. Как не выгореть при этом самим врачам?

– Выгорание у медицинских работников любых специальностей встречается достаточно часто, это связано с тесным контактом с людьми, высокой ответственностью, напряженной работой. Моя задача как руководителя – оптимизировать лечебный процесс, уменьшить стрессовые ситуации для сотрудников, быть достаточно открытым и доброжелательным для своего коллектива. Наш коллектив придерживается здорового образа жизни, что активно демонстрирует собственным примером, а хорошее физическое состояние и здоровый образ жизни позволяют поддерживать и психическое здоровье. Также для сотрудников диспансера на регулярной основе проводятся тренинги по профилактике психоэмоционального выгорания. Выздоровление наших пациентов идет с непосредственным участием семьи и ближайшего окружения, необходим комплексный подход. В процессе выздоровления мы видим не только пациентов, которые социализируются, восстанавливают семьи, утраченные связи, но и их благодарных родственников. Такие случаи дают еще больше желания помогать нашим больным, сопровождать их в трудных жизненных ситуациях и совместно радоваться успехам и достижениям.

– Верите ли в то, что наука когда-нибудь радикально решит проблемы зависимостей?

– Проблемы зависимостей существуют достаточно давно, в течение времени они трансформируются, появляются новые виды зависимостей, которые требуют современных подходов к лечению. Мы живем во времена стремительного развития, и наука также развивается и предлагает нам качественно новые стратегии в лечении наркологических расстройств. Мы стараемся всегда идти в ногу со временем и соответствовать современным стандартам оказания помощи наркологическим больным.

– Чем сейчас занимается старшее поколение? И младшее? Династия Титовых-врачей продолжится?

– Сергей Сергеевич Титов продолжает свою трудовую деятельность в диспансере в качестве заведующего клинико-экспертной службой, передает свой опыт коллегам. Мама на заслуженном отдыхе, все свободное время посвящает помощи в воспитании внуков. Сыну Захару только предстоит определиться с выбором профессии, и я поддержу его в любом решении.

– Что бы вы хотели пожелать продолжателям династии Титовых?

– Хочется, чтобы наши дети и внуки жили в мирное время, когда есть стабильность и безопасность, что позволит каждому человеку быть счастливым.