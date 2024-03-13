Специалист рассказала, как в Омске получить наркологическую помощь анонимно и как работает один из популярных методов кодирования от алкоголизма.

Специалист рассказала, как в Омске получить наркологическую помощь анонимно и как работает один из популярных методов кодирования от алкоголизма.

Врач – психиатр-нарколог кабинета амбулаторного приема БУЗОО «Наркологический диспансер» Ольга Бакман рассказала о том, как построено оказание анонимной помощи при зависимостях и как работает один из методов кодирования.

Боятся огласки и не лечатся

– Ольга Геннадьевна, как построено оказание наркологической помощи анонимно?

– В нашем учреждении существует два варианта оказания анонимной помощи пациентам: стационарное и амбулаторное.

Нередко причиной слишком позднего обращения к специалисту является вовсе не отказ зависимого от лечения. И сам пациент, и его родственники опасаются огласки и того, как она отразится на карьере, учебе и дальнейшей жизни в целом.

На обращающихся за анонимной медицинской помощью больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией заводится индивидуальная карта амбулаторного (стационарного) больного, в которой указываются названные больным фамилия, возраст и населенный пункт проживания без предъявления документа, удостоверяющего личность и место работы.

– Что входит в понятие анонимной амбулаторной наркологической помощи?

– Это первый этап медицинской помощи, за которой обращаются, как правило, люди, сохранившие социальную адаптацию. Первичное консультирование помогает человеку с зависимостью осознать необходимость дальнейшего наблюдения и лечения. На каждом приеме врач старается объяснить важность и необходимость регулярного наблюдения. Пациенту могут назначаться лекарственные препараты для поддерживающего лечения, чтобы было легче справиться с периодически возникающей тягой к употреблению психоактивных веществ. Для сохранения длительной ремиссии предлагают разные варианты консультирования психолога и психотерапевта.

– Кому требуется анонимная наркологическая помощь в условиях стационара?

– На стационарное лечение направляются пациенты в состоянии абстиненции («синдрома отмены») тяжелой и средней тяжести. Простым языком, когда пациент не может самостоятельно прекратить употребление психоактивных веществ (ПАВ). При стационарном лечении мониторинг состояния больного осуществляется круглосуточно под постоянным наблюдением врачей. Срок терапии длится от 3 дней до месяца. Все зависит от финансовых возможностей пациента.

Главное – настрой зависимого

– Расскажите о лечении наркологических больных методом «Торпедо».

– Кодирование от алкоголизма по методу «Торпедо» не осуществляется без подготовки. Из организма необходимо вывести не только алкоголь, но и все продукты его распада. Нужно, чтобы человек почувствовал себя здоровым, увидел поставленные задачи и твердо решил для себя: либо он обращается за лечением к врачам, либо оставляет свою зависимость такой, какая она есть, но при этом теряет семью, работу и, в конце концов, жизнь.

– Как происходит подготовка к процедуре?

– Перед тем как начать лечение, врач-нарколог обязательно проводит индивидуальную консультацию с пациентом. Зависимый не должен употреблять никакие алкоголесодержащие напитки в течение 7 дней. Если этому предшествовал длительный запой или просто никак не удается очистить организм, врач-нарколог может назначить курс детоксикации (внутривенное капельное введение дезинтоксикационных препаратов с целью выведения токсических продуктов распада алкоголя из организма, а также плазмаферез).

Нельзя забывать: обладая высокой эффективностью, процедура кодирования методом «Торпедо» остается радикальным методом лечения от алкоголизма, имеющим свои противопоказания.

Немалую роль в подготовке играет настрой зависимого. Метод «Торпедо» – психотерапевтическая процедура, а значит, большое значение в результате процедуры имеет психологическая составляющая.

– Какие существуют противопоказания?

– Любое отравление может заметно подорвать здоровье человека, тем более если у него уже имеются некоторые заболевания, токсические вещества еще более усугубят состояние пациента, а в некоторых случаях могут стать причиной смерти. Перед процедурой врач изучает анамнез зависимого и, если это необходимо, назначает дополнительные обследования.

Процедура кодирования методом «Торпедо» не проводится: при состоянии алкогольного опьянения; при наличии абстинентного синдрома; при психических заболеваниях; в период беременности и лактации.

– Сколько длится эффект?

– Чтобы кодировка дала лучший результат, не нужно надеяться только на химическую блокаду. Больной алкоголизмом должен понимать, что кодирование – вынужденная мера, помогающая исключить возможность употребления алкоголя. Причиной воздержания от алкоголя должно стать, прежде всего, желание самого человека прекратить пить, а не «Торпедо». Ведь если человек не поменяет образ мыслей, алкоголь снова вернется к нему в жизнь, как только препарат выведется из организма. Перед применением метода «Торпедо» нарколог интересуется о желаниях пациента и только потом вводит препарат в организм зависимого, рассчитанный на определенный срок. В среднем результат кодирования может действовать от шести месяцев до пяти лет.

БУЗОО «Наркологический диспансер», тел. 30-27-31.

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