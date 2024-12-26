Горожан повезут пять автобусов из центра города.

Заместитель директора департамента транспорта омской мэрии Сергей Фальковский рассказал в эфире передачи «Новый день» на «Радио России», как омичи смогут разъехаться по домам после празднования Нового года в Омской крепости в ночь с 31 декабря на 1 января. По словам чиновника, горожан развезут пять автобусов большой вместимости.

В 2 часа ночи автобусы будут ждать омичей на улице Партизанской. После чего транспорт поедет в пяти направлениях: в сторону улиц Гашека и Бархатовой, в поселки Первокирпичный и Солнечный, а также в микрорайон Ясная Поляна.

Отметим, что проезд в транспорте будет платный. Цена билета будет такая же, как обычно.