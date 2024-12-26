Омск-Информ
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·Общество

Они увеличатся на 2–16 рублей в зависимости от километража.
Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила новые тарифы на проезд в электричках. Они начнут действовать с 1 января 2025 года.
На поездки от 6 до 15 километров цена вырастет на 2 рубля. При поездке от 161 до 171 километра – на 16 рублей. Льготы сохранят.
Поднять тарифы комиссии предложило АО «Омск-пригород» в связи с инфляцией.
·Общество

Они увеличатся на 2–16 рублей в зависимости от километража.
Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила новые тарифы на проезд в электричках. Они начнут действовать с 1 января 2025 года.
На поездки от 6 до 15 километров цена вырастет на 2 рубля. При поездке от 161 до 171 километра – на 16 рублей. Льготы сохранят.
Поднять тарифы комиссии предложило АО «Омск-пригород» в связи с инфляцией.