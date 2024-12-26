Решено перенастроить светофоры на ключевых перекрестках и запретить разворот с проспекта Мира на мост.

Сегодня, 26 декабря, директор департамента транспорта Вадим Кормилец раскрыл подробности изменения движения для разгрузки города от пробок из-за частичного перекрытия на ремонт моста у Телецентра. По его словам, с 27 декабря введут запрет разворота в сторону СибАДИ. Делается это, чтобы облегчить движение транспорту, находящемуся во втором и третьем потоках.

– 27 декабря будет размещен дорожный знак, запрещающий выполнение разворота на перекрестке проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ. Сделано это с той целью, чтобы упростить проезд третьего ряда транспорта по проспекту Мира из Нефтяников до Телецентра, – сказал Кормилец. – Разворачивающийся поток сильно тормозит проезд второму и третьему ряду. Нам необходимо оптимизировать движение в центр города.

Директор дептранспорта пояснил, что установка светофора на съезде к мосту у Телецентра позволила безопасно объединить транспортные потоки с проспекта Мира и проспекта Королева. Кроме того, интенсивность движения увеличилась на 6-7 %. Вдохновившись этим, в дептрансе решили скорректировать работу светофоров еще на трех городских перекрестках: на перекрестке проспект Королева – 1-я Пригородная в сторону центра, на участке пересечения проспекта Королева с Красноярским трактом в сторону центра, а также на перекрестке улиц Думской и проспекта Карла Маркса со стороны железнодорожного вокзала.