25-сантиметровый скат оборудовали подсветкой.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении строительства горки в «Омской крепости». Ледорубы составили ее из 3000 кубов, залили 25-метровый скат и сделали подсветку по периметру. По замыслу авторов сооружения, в этом году горка напоминает очертания первой городской крепости.

По бокам от горки сделали фотозоны. Сооружение собираются регулярно чистить от снега и по возможности ремонтировать кубы.

Строительство горки обошлось в 1,6 млн рублей, плюс 780 тыс. рублей потратили на ее оформление.