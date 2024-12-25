Причиной стало то, что подрядчик выполнил работы на пять месяцев позже, чем обещал.

Вчера Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску концессионера «Зеленого острова», компании «Омск сайдинг инвест» к подрядчику «Глобал», который затянул строительство колеса обозрения на «Зеленом острове». «Глобал» обязали заплатить «Омск сайдинг инвесту» неустойку – 6,8 млн рублей.

Напомним, строительство колеса обозрения за 90 млн рублей стартовало в 2021 году. Работы планировалось завершить в ноябре 2021 года, но произошло это только в апреле 2022 года.

Отметим, что «Омск сайдинг инвест» пытался отсудить у подрядчика 10,7 млн рублей. Однако суд уменьшил сумму.

Отметим, что обе стороны могут обжаловать решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде.