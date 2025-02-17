Омск-Информ
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·Общество

После того как погода улучшится, аттракцион возобновит работу.

В частном омском парке «Вокруг света» временно закрыли аттракцион «Колесо обозрения». Как уточнили представители парка, причиной стала морозная погода.

Сотрудники следят за температурным режимом и прогнозом погоды, чтобы обеспечить безопасность посетителей. Если морозы спадут, аттракцион возобновит работу. Об этом в парке обещали сообщить отдельно.

·Общество

После того как погода улучшится, аттракцион возобновит работу.

В частном омском парке «Вокруг света» временно закрыли аттракцион «Колесо обозрения». Как уточнили представители парка, причиной стала морозная погода.

Сотрудники следят за температурным режимом и прогнозом погоды, чтобы обеспечить безопасность посетителей. Если морозы спадут, аттракцион возобновит работу. Об этом в парке обещали сообщить отдельно.