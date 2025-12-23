Омичам покажут спектакль на колесе обозрения

Авторы описывают его как аудиоспектакль-путешествие, который рассказывает терапевтическую историю.

Омичи смогут посетить иммерсивный аудиоспектакль-путешествие на колесе обозрения под названием «Слегка касаться земли» (12+). Как сообщает «Омск_путеводитель», первый показ планируется в ближайшее время, однако точная дата пока неизвестна.

«Слегка касаться земли» создал продюсерский центр«Театрально! Омск». Спектакль уже представили на Международном Дягилевском фестивале в Перми и на колесе обозрения на ВДНХ.

Произведение рассчитано на три полных оборота аттракциона и длится около 30 минут.