Мэр Омска заявил, что нужно действовать осторожно и грамотно при корректировке движения по сооружению.
Сегодня, 25 декабря, мэр Омска Сергей Шелест в эфире ГТРК «Иртыш» поделился дальнейшими шагами по совершенствованию движения на частично перекрытом на ремонт мосту возле Телецентра.
- В планах введение реверса, но здесь надо действовать очень осторожно и грамотно, чтобы не навредить. Есть ряд вопросов к подрядчику, который производит капитальный ремонт, особенно на первом этапе. Это касается не только тех габаритов, которые были установлены в начале, но и содержания моста, - сообщил Шелест.
Мэр добавил, что несмотря на чемпионат России по фигурному катанию, мост все равно был бы загружен под конец года. Сейчас в планах администрации упорядочить договоренности с промышленными предприятиями и учебными заведениями, чтобы они скорректировали свои графики работы и равномерно распределили движение транспорта.