Омск-Информ
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·Происшествия

Она шла вдоль рельсов и не свернула с этого опасного пути даже после гудка машиниста.
Вчера вечером на перегоне станций Осолодино – Карасук-3 в Омской области произошел несчастный случай. Погибла 88-летняя женщина.
Как сообщает транспортная полиция, пенсионерка шла вдоль железнодорожного пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Женщина скончалась до приезда скорой помощи.
·Происшествия

Она шла вдоль рельсов и не свернула с этого опасного пути даже после гудка машиниста.
Вчера вечером на перегоне станций Осолодино – Карасук-3 в Омской области произошел несчастный случай. Погибла 88-летняя женщина.
Как сообщает транспортная полиция, пенсионерка шла вдоль железнодорожного пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Женщина скончалась до приезда скорой помощи.