Кроме него жители региона заражаются еще пятью вирусами.

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области. С 16 по 22 декабря показатель заболеваемости был на 63,8 % ниже эпидемического порога.

В 53,9 % случаев жители региона болели риновирусами. Доля сезонных коронавирусов и COVID-19 составила по 15,4 %. Еще 7,7 % пришлось на вирусы гриппа A(H1N1)pdm, по 3,8 % – на вирусы парагриппа и бокавирусы.

Отметим, что о случаях гриппа Роспотребнадзор в этом году сообщает впервые.