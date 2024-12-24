Омск-Информ
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·Политика

Руководитель ведомства заявил, что управленская команда укомплектована.

Министерство здравоохранения Омской области закончило комплектование руководящего состава ведомства. У министра Дмитрия Маркелова будет один первый заместитель. Его предшественник работал с двумя перзамами.

– Я считаю, что два первых заместителя – это неправильно, – сказал Маркелов на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Омск-информ».

Единственным первым заместителем министра здравоохранения будет Андрей Сухарев. Также в команде Дмитрия Маркелова пять «обычных» замов.

·Политика

Руководитель ведомства заявил, что управленская команда укомплектована.

Министерство здравоохранения Омской области закончило комплектование руководящего состава ведомства. У министра Дмитрия Маркелова будет один первый заместитель. Его предшественник работал с двумя перзамами.

– Я считаю, что два первых заместителя – это неправильно, – сказал Маркелов на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Омск-информ».

Единственным первым заместителем министра здравоохранения будет Андрей Сухарев. Также в команде Дмитрия Маркелова пять «обычных» замов.