Новые правила предусматривают повышение выплат для всех категорий пенсионеров.

С 1 января 2025 года в Омской области начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Она затронет страховые пенсии и составит 7,3 %, при этом правительство может принять решение о дополнительном увеличении выплат, если инфляция превысит этот показатель.

Повышение коснется всех пенсионеров, однако его размер будет отличаться для работающих и неработающих граждан. Согласно новым правилам, теперь индексация будет применяться ко всем пенсиям, вне зависимости от статуса занятости. Ранее работающие пенсионеры могли рассчитывать на индексацию лишь после увольнения, сейчас она проводится автоматически.

Важно отметить, что индексация рассчитывается не на текущие выплаты, а на фиксированный размер пенсии, включающий все ранее проведенные индексации. Таким образом, работающие пенсионеры получат перерасчет с учетом всех повышений, которые они пропустили за период своей трудовой деятельности, но выплаты будут начисляться исходя из уровня индексации 2025 года. После увольнения им добавят еще большую сумму, учитывая все пропущенные индексации.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. Допустим, работающий пенсионер получает 15 615,31 рубля в месяц, а будь он неработающим, получал бы 25 494,58 рубля. Коэффициент инфляции, а следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3 %. Расчет индексации будет производиться исходя из суммы в 25 494,58 рубля (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1861,10 рубля в месяц (7,3 % от 25 494,58 рублей). Итого на руки он будет получать 17 476,41 рубля (15 615,31 + 1861,10 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.

Индексация страховых пенсий с нового года составит 7,3 %. Однако правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.

Изменения касаются всех видов страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и потери кормильца. Остальные пенсионные выплаты и социальные пособия продолжат индексироваться по прежним условиям. Это относится к государственным и социальным пенсиям, накопительной части пенсии и ежемесячным денежным выплатам.

Также работающие пенсионеры сохранят право на ежегодную августовскую корректировку пенсий, которая производится благодаря страховым взносам работодателей.