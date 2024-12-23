Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Артист поделился своим мнением об Омске.

Продюсер, сценарист и участник группы USB Андрей Шелков на встрече с журналистами поделился впечатлениями о сибирских городах, сообщает «Московский комсомолец в Омске». Омску достались несколько комплиментов.

– В Омске я заметил зашкаливающую концентрацию красивых девушек, – сказал артист. – В Сибири в целом, пожалуй, самые красивые девушки!

Отметим, что 31 декабря на телеканале ТНТ выйдет новогодний музыкальной фильм «Небриллиантовая рука». Ее креативным продюсером, сценаристом и создателем картины является Андрей Шелков.

·Общество

Артист поделился своим мнением об Омске.

Продюсер, сценарист и участник группы USB Андрей Шелков на встрече с журналистами поделился впечатлениями о сибирских городах, сообщает «Московский комсомолец в Омске». Омску достались несколько комплиментов.

– В Омске я заметил зашкаливающую концентрацию красивых девушек, – сказал артист. – В Сибири в целом, пожалуй, самые красивые девушки!

Отметим, что 31 декабря на телеканале ТНТ выйдет новогодний музыкальной фильм «Небриллиантовая рука». Ее креативным продюсером, сценаристом и создателем картины является Андрей Шелков.